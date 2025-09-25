Полина Гагарина не осилила задачу по математике для второго класса

Задача по математике для второго класса показалась Полине Гагариной слишком сложной. Она сообщила в Instagram*, что не смогла помочь восьмилетней дочери с уроками.

Она пожаловалась на слишком сложное домашнее задание по математике. Гагарина рассказала, что так и не смогла решить задачу.

«Я только с пятого раза поняла, о чем вообще идет речь», — сказала она.

Та же проблема с русским языком. Когда на ролике восьмилетняя дочь спросила певицу, можно ли перенести слово «кузнечик», оставив на строке первые шесть букв, Гагарина ответила утвердительно и предложила еще раз подумать.

