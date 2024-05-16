Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей | 360°

16 мая 2024, 12:52
Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей
Певица Гагарина осталась недовольна из-за интервью экс-мужей Кислова и Исхакова
Певица Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей — актера Петра Кислова и фотографа Дмитрия Исхакова — за их интервью. Об этом сообщило издание StarHit.
Так, Исхаков заявил, что полностью растворился в отношениях с певицей, ездил с Гагариной на концерты и жил исключительно по ее расписанию. Пара развелась в 2020 году после шести лет совместной жизни.
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Послушав бывших мужей, артистка крайне расстроилась и решила, что больше не будет делиться подробностями своей личной жизни с общественностью.
«Эти интервью разочаровали меня своим появлением. Мне было действительно трудно молчать в некоторых моментах», — поделилась артистка.
По словам Гагариной, она сохранила дружеские отношения как с первым, так и со вторым супругом. Однако, как выяснилось, сердце певицы уже занято, но пока она не хочет афишировать текущие отношения.
«Я терпеть не могу фото, если это не муж и жена. Не вижу смысла никого представлять», — заключила она.
Недавно ведущая Ольга Бузова сравнила с дикими животными бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Она намекнула, что есть мужчины, которым бы не помешал зоопсихолог.
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