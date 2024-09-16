Рита Дакота нарвалась на мошенников при покупке виллы на Бали
Певицу Риту Дакоту пытались обмануть при покупке виллы на Бали
Певица Рита Дакота едва не стала жертвой мошенников, пытаясь купить виллу на Бали. Об этом артистка рассказала в Instagram*.
Дакота с супругом чуть не купила дом у мужчины, который затеял стройку в зеленой зоне. Дакота пояснила, что возведение объектов в этом месте запрещено по закону Индонезии.
«Я не буду никогда больше играть в „принимающую и мудрую“, ни с аферистами по рабочим, бытовым делам. <…> Эра „принимающей терпилы“ недавно у меня официально закончилась», — высказалась артистка.
Дакота уточнила, что мужчина обязался вернуть ее залог до понедельника. Если это не произойдет, она планирует обратиться со всеми документами по строительству в полицию. Артистка заверила, что подключит все инстанции, в том числе СМИ, чтобы дать огласку происходящему на Бали.
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