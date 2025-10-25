Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей по схеме с квартирой Ларисы Долиной

Один из дропперов, который обналичил 15 миллионов рублей при реализации мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, скончался. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича», — указали в материалах.

Судя по выписке из счета, 21 июня 2024 года дроппер получил от Долиной пять миллионов рублей, а спустя почти неделю — 27 июня — еще 10. Назначением платежа указали оплату услуг на общую сумму в 15 миллионов рублей.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.», — подчеркнули в документах.

Схему Telegram — служба безопасности — правоохранители — Росфинмониторинг — банк злоумышленники реализовывали через 10 расчетных счетов, в том числе дропперских. Некоторые из них фигурируют не только в деле Долиной.

В сентябре суд отклонил апелляцию Полины Лурье и оставил Ларисе Долиной квартиру в Хамовническом районе Москвы. Прошлым летом мошенники убедили артистку продать жилплощадь, а все деньги отдать курьеру.