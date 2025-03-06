06 марта 2025 09:41 Неудобные истории братьев Шепс. Кто стирал в аквариуме, а кто «изгадил» машину к деньгам? 0 0 0 Фото: ОЛЕГ ШЕПС || ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСТОЯЩИЙ / Telegram Знаменитости

Семья

Экстрасенсы

Знаменитые братья-экстрасенсы из Самары Александр и Олег Шепсы стали гостями интернет-шоу с Владимиром Маркони «Пожалуйста, не рассказывай!». Медиумы поделились позорными и трогательными историями друг о друге.

Старший брат — защитник Олег рассказал о приятном случае, вспомнив, как его старший брат вступился за него в детском лагере. «Я отдыхал в летнем лагере и там подрался. Как-то приехали родители, а с ними Саша. Какой был кайф, когда он заступился за меня на весь лагерь», — признался Олег. Александр тут же пригрозил, что если кто-нибудь еще хоть раз тронет его младшего брата, то он наведет на обидчика порчу. Олег в ответ пошутил, что Саша мог стать его другом, если бы не был его братом. Как Олег «зарядил» на деньги друга семьи Александр тоже вспомнил забавную историю из детства. Когда младшему Шепсу было 3–4 года, он уже умел стирать. Правда, делал он это в аквариуме с рыбками. Этому удивительному навыку он научился во время летнего отдыха с семьей и друзьями.

Он рассказал, что они тогда отправились на озеро. Шепс-старший заметил, что Олег сидит в золотистой «девятке» — новой машине друга семьи Кости — и как-то жалобно смотрит.

Интересно Александр Шепс — известный медиум, ставший победителем 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Олег Шепс — младший брат Александра, он победил в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Сейчас самарские медиумы участвуют в новой битве сильнейших экстрасенсов. Александр Шепс — известный медиум, ставший победителем 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Олег Шепс — младший брат Александра, он победил в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Сейчас самарские медиумы участвуют в новой битве сильнейших экстрасенсов.

«Я не обратил на это внимания и спустя полчаса увидел, что брат уже бегает среди всех. Наш друг в этот момент решил поехать в магазин. Открывает машину, и я слышу дикий возглас», — вспомнил Александр. По словам Александра, все были в ужасе и поспешили к автомобилю. Вид был просто ужасным: руль, передняя панель и салон были испачканы. В тот день у маленького Олега было сильное несварение желудка.

В этот момент у Олега был дико участливый вид. Тогда он еще не понимал, что оставил в машине свой маленький зеленый ремешок. Александр Шепс

Когда «преступника» нашли, мама Шепсов заметила: «Ну, это к деньгам». Примета сработала, и Константин действительно добился успеха в бизнесе. Когда Олег подрос, над ним продолжали подшучивать, советуя, как привлечь к себе финансовое благополучие.

Фото: РИА «Новости»

Вредные привычки Шепса-старшего и кара от матери Во время беседы ведущий несколько раз намекал, чтобы гости поделились чем-то пикантным, но зрителей ждали только рассказы о безответственности Александра как старшего брата. Оказывается, в школьные годы Шепс-старший не был прилежным учеником. «Он был в школе активистом. Постоянно участвовал в мероприятиях, вел концерты или, как мы говорили в семье, занимался всем, кроме учебы. Однажды после уроков он не вернулся домой и родители решили сходить в школу, потому что с учебой все было плохо из-за прогулов», — рассказал Олег. Родители и Олег отправились в актовый зал, чтобы узнать, чем так занят Александр, что пропустил ужин. Каково же было удивление матери, когда она увидела, что ее старший сын держит в руке сигарету. «Была картина маслом: стоит Саша в кругу своих одноклассников на сцене и курит сигарету. Я смотрю на маму, а она в секунду взлетает на сцену (она у нас не Минздрав — не предупреждает) и выбивает сигарету у него изо рта», — добавил Шепс-младший. Весь выпуск Олег и Александр подшучивали друг над другом, но вместе с тем старались не рассказывать самые неприятные и сокровенные истории.