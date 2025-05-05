Показы спектакля с Боярским приостановили в Петербурге

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге принял решение приостановить постановку «В этом милом старом доме» до конца сезона из-за состояния актера Михаила Боярского. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

Причиной таких мер стало самочувствие народного артиста России. Врачи рекомендовали Боярскому не выходить на сцену в ближайшее время

«Все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас вынуждены поставить спектакль на паузу», — отметили в пресс-службе театра.

Спектакль «В этом милом старом доме» заменят на другие постановки. Билеты действительны, их также можно вернуть. В четверг, 9 мая, петербуржцев пригласили на постановку «Без вины виноватые».

Концертный директор Александр Зыкин рассказал 360.ru, что Михаил Боярский получил травму ребра после падения со сцены. После этого артист попал в больницу, где проходил обследование.

По данным Telegram-канала Mash, Боярскому предстоит операция по стабилизации позвонков. Потом артисту придется восстанавливаться около полугода.