«Показал свое лицо». Барецкий осудил унизительный поступок Галкина перед Пугачевой

Барецкий заявил, что Галкин был обязан подержать зонт над Пугачевой в Юрмале

Шоумен Станислав Барецкий рассказал о разладе в отношениях юмориста Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой. В беседе с порталом News.ru он заявил, что комик был обязан подержать зонт над Примадонной в Юрмале.

Накануне на латвийском курорте пару на улице застал сильный ветер с проливным дождем. Галкин* держал над собой зонт, а его жена в шляпе осталась под дождем. Пугачева попросила его повернуться в ее сторону, чтобы она не промокла, но муж резко осадил супругу.

«Это некрасиво было со стороны Галкина*. Виден разлад в их отношениях, уже давно причем. Галкин* показал свое лицо и истинное отношение к жене», — отметил Барецкий.

Он добавил, что ради любимой женщины мужчина должен быть готов снять все, чтобы она не промокла.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.