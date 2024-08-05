Галкин унизил Пугачеву перед концертом в Юрмале

mk.ru: Алла Пугачева осталась под дождем из-за Галкина в Юрмале

Фото: РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* нынешнее лето проводят в Юрмале. На латвийском курорте пара посещает выступления коллег. На одном из таких раутов юморист публично унизил Примадонну, сообщил сайт mk.ru.

Когда супруги прибыли в концертный зал «Дзинтари», на улице был сильный ветер с проливным дождем.  Для того, чтобы пройти в концертный зал, Галкин* подал Пугачевой руку. Вот только зонт он держал над собой, а Алла осталась под дождем. Примадонна попросила Галкина* повернуть зонт в ее сторону, чтобы она не промокла.

«У тебя шляпа, а у меня нет. К тому же мне выходить на сцену», — ответил юморист.

В ответ Пугачева промолчала, а Галкин* продолжил идти под зонтом. Один из присутствующих снял происходящее на телефон и выложил в Сеть.

Наблюдавшие за неприятной ситуацией люди отметили, что такого хамского отношения к певице они явно не ожидали.

Юморист Максим Галкин* ранее высмеял певца Филиппа Киркорова во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Слияние бизнеса развалило семью? Как основательница Wildberries Татьяна Бакальчук пришла к разводу

Колбаса — прямой путь к деменции? Психиатр рассказал о коварстве глутамата натрия

Россиян напугали блокировкой Google, Android и iOS. Какие есть альтернативы?

Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре

«Хлопки сильные». Жительница Коммунарки рассказала о начале массовой драки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте