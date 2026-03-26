«Пока не сдулся». Збруев раскрыл секрет своей энергичности в 87 лет

Народный артист РСФСР Александр Збруев в 87 лет продолжает следить за физической формой и каждый день делает гимнастику. О том, что помогает ему сохранять бодрость и ощущение тонуса, актер рассказал в интервью Пятому каналу.

Секретами хорошей формы артист поделился на премьере спектакля «А. Збруев…», которую приурочили к его 88-летию. Он рассказал, что уже много лет начинает день с гимнастики и считает такую привычку важной для поддержания активности в любом возрасте.

«Я зарядку делаю, конечно, чтобы почувствовать себя в теле, мышцы, все. Это я делаю, но я думаю, что это каждый человек должен делать, в принципе, так или иначе», — сказал Збруев.

Он также отметил, что многое зависит от генетических факторов.

«Это чисто генетически, действительно, чисто генетически, есть люди, которые сдуваются и в 40 лет, по-разному. Но я пока не сдулся, пока держусь», — добавил артист.

Александр Збруев с юности жил на стыке разных, но очень активных миров: рядом с дворовой средой в его жизни рано появился театр. Эта внутренняя двойственность, как отмечали биографы, сопровождала актера и позже — и в творчестве, и в личной жизни.