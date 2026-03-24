Завел внебрачную дочь, но сохранил брак. Как Александр Збруев стал символом противоречий

Жизнь Александра Збруева с самого начала будто разделилась надвое. В юности он оказался между двумя мирами — дворовой шпаной и театрами. Во взрослом возрасте эта двойственность из жизни актера никуда не исчезла: на сцене и в кино он был «своим» — обаятельным и понятным с первого взгляда, — а в реальности жил на две семьи. Даже во взглядах на Россию он словно удерживался в противоположных точках, так и не выбрав одну.

Потерял отца до рождения и связался со шпаной

Будущий артист родился в Москве 31 мая 1938 года. Его родителями стали бывший сотрудник ЧК, дослужившийся до поста заместителя народного комиссара связи СССР Виктор Збруев и бывшая актриса, потомственная дворянка Татьяна Федорова. Когда она находилась на втором месяцев беременности, ее супруга арестовали и объявили врагом народа. Полгода Збруев-старший находился в тюрьме и за месяц до рождения сына получил высшую меру наказания. Федоровой разрешили родить сына в Москве, а после вместе с младенцем выслали в Рыбинский исправительный лагерь, где маленький Саша провел первые шесть лет своей жизни. В Москве остался только старший сын Федоровой от первого брака Евгений. В столицу мать и с мальчиком вернулись только в 1944 году. Ранее принадлежавшая им квартира на Арбате давно превратилась в коммуналку, где им выделили одну комнату.

С детства привыкший к лагерному поведению Збруев быстро влился в компанию местной шпаны, которой руководили отбывшие срок уголовники.

Фото: РИА «Новости»

Актер, рассуждая о прогремевшем сериале «Слово пацана», рассказывал, что драки и воровство с грабежом он видел с раннего детства. «Шпанская жизнь на Арбате — это были мои самые лучшие друзья. Да, они воровали, грабили квартиры. Мы даже как-то стояли на шухере. Я мат знал лучше, чем француз знает французский», — признавался Збруев. При этом он уже тогда вел двойную жизнь, проводя дни с друзьями, а вечерами бегая во все театры Москвы, куда удавалась достать билеты или проникнуть тайно. К 14 годам Збруев дважды оставался на второй год и задумывался над тем, чтобы окончательно бросить школу и пойти работать, чтобы помогать матери. Но она воспротивилась и привела своего непутевого сына к подруге, думая, что Надежда Вахтангова сыграет на его любви к театральному искусству.

Фото: РИА «Новости»

Он рассказывал, что просто ужасно прочитал отрывок из «Войны и мира», но жена прославленного режиссера разглядела в нем некую искру и отправила к театральному педагогу Дине Андреевой. Благодаря ее урокам Збруев поступил в Щукинское училище. «Конечно, я поступил по блату, если говорить по совести. Никакого таланта там не было», — признавался актер. Так Збруев попал на курс к народному артисту СССР Владимиру Этушу, увидевшему в нем будущую звезду театральной сцены и кино.

За что Збруев невзлюбил роль Ганжи?

Внимание на талантливого студента Щукинского училища обратил кинорежиссер Александр Зархи. Он искал молодого актера для своей картины «Мой младший брат» по повести писателя Василия Аксенова «Звездный билет». Автор часто приезжал на съемочную площадку и фактически взял под опеку Збруева вместе с Андреем Мироновым и Олегом Далем, которые играли трех юных друзей. Публика вышедший на экраны фильм приняла с большим энтузиазмом. Збруев практически сроднился с ролью Димки Денисова — младшего брата молодого ученого. Следующее появление Збруева на экране снова принесло ему успех. В фильме «Два билета на дневной сеанс» актер сыграл сотрудника ОБХСС Алешина. Вместо плакатного героя зрители увидели живого человека со своими слабостями, который пошел на борьбу с преступностями не по долгу службы, а потому что так велела совесть. Когда Збруев уже заканчивал обучение в Щукинском училище, его пригласили в Театр имени Ленинского Комсомола. На этой сцене он продолжает работать до сих пор. На главные роли молодого артиста вывел режиссер Анатолий Эфрос.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

Он заставлял Збруева забыть обо всех правилах советского театра и не играть, а проживать роль на сцене. Все спектакли «Мой бедный Марат», «В день свадьбы» и «104 страницы про любовь» проходили с огромным аншлагом.

Параллельно Збруев продолжал сниматься в кино. Часть фильмов, в которых он сыграл, оказалась на полке, не пройдя жесткую советскую цензуру. В 1973 году актер сыграл роль, которая затмила все его остальные работы. Ученик вечерней школы и рабочий нефтеперегонного завода Григорий Ганжа из «Большой перемены» стал настоящим проклятием Збруева. «Я только и слышал: „Ганжа, Ганжа“. А ведь к тому времени я множество ролей сыграл. И это происходит до сих пор», — жаловался актер. Но именно после этой картины на него посыпались приглашения от режиссеров. Фильмография Збруева пополнилась ролями хоккеиста Волгина из «Романса о влюбленных», капитана Бориса Ермакова из «Батальоны просят огня», бывшего циркача Валентина Спиридонова из «Одинокая женщина желает познакомиться». В начале 1990-х режиссер Андрей Кончаловский пригласил Збруева сыграть Иосифа Сталина в своем фильме «Ближний круг». Сын врага народа, не знавший своего отца, согласился и показал не плакатного вождя, а живого человека с ледяным спокойствием и маниакальной паранойей.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

После развала Советского Союза Збруев начал тщательнее подходить к своим ролям, отказываясь сниматься в откровенной чернухе и криминале. Паузу в работе в кино почти на 10 лет он сделал только в начале нулевых.

На съемочную площадку актера вернул режиссер Михаил Сегал, предложившего ему роль пожилого барда Николая Алексеева, чья история тянется с 1960-х до нашего времени. «Роль Алексеева совпала с моим настроением. Я бы мог посвятить эту картину Михаилу Кононову. Он блестяще начинал, а закончил тем, что торговал картошкой», — рассказывал о своей новой роли и бывшем партнере по «Большой перемене» Збруев. Он пояснял, что ему не нравится то, что происходит в современном российском кинематографе, где полнометражные картины заменили сериалы. «Тот кинематограф, который существует сегодня, меня не очень завлекает. Интереснее работать в театре, видеть реакцию публики — даже если это не крики „Браво!“, а тишина», — подчеркивал Збруев.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, театр для него навсегда останется родным, несмотря на смену режиссеров. «Я поработал с Эфросом и пришел [Марк] Захаров, я никак не мог понять, чего он от меня хочет. Сегодня мы все понимаем Захарова с полуслова, даже и без слов. Вот пришел [Константин] Богомолов, и я увидел человека, который предлагает что-то свое, новое. И он умнее нас! Его понимание сегодняшнего дня и его смелость многому учат», — делился актер. Несмотря на возраст, у Збруева до сих пор огромное количество поклонниц, но он неоднократно подчеркивал, что в его жизни есть только три любимые женщины и все они актрисы.

Личная жизнь Александра Збруева

Со своей первой женой Валентиной Малявиной артист познакомился во время учебы в Щукинском училище. Молодая девочка из соседнего двора, которая только недавно окончила школу, поразила студента своим взглядом, как у звезды немого кино. Збруев буквально потерял голову и начал ухаживать за своей пассией. Молодые люди подали заявление в загс, когда Малявиной было всего 17 лет. На церемонию заключения брака будущие супруги принесли согласие райкома комсомола, так как невеста еще не достигла совершеннолетия.

Вслед за мужем Малявина начала карьеру в кино. Из-за съемок в фильме «Иваново детство» ее выгнали из школы-студии МХАТ за прогулы, поэтому доучиваться ей пришлось в Щукинском училище.

Фото: РИА «Новости»

Первый брак Збруева распался через четыре года. Жена призналась, что закрутила роман с режиссером Павлом Арсеновым. Актер такого предательства не стерпел и подал на развод. Расставание плохо сказалось на Малявиной. Ее осудили на девять лет по делу об убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. Своей вины актриса так и не признала и вышла на свободу по амнистии. Но к тому времени на ее карьере уже стояла черная метка. К старости она потеряла зрение и последние годы жила в специальном интернате. Ее содержание там оплачивал Збруев, который всегда отзывался о ней, как о об одной и самых выдающихся актрис своего времени. После развода он женился на актрисе Людмиле Савельевой. Исполнительница роли Наташи Ростовой в оскароносной картине «Война и мир» заставила Збруева забыть об измене первой супруги. У пары родилась дочь Наталья — желанный ребенок, которому прочили большое актерское будущее.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Семью Збруева многие считали идеальной, но за красивой картинкой уюта и гармонии скрывалось постепенное отдаление супругов друг от друга. Гастроли и съемки воздвигли между ними дистанцию. «Мы вроде вместе, но как будто живем на разных берегах одной реки. Кричим друг другу, машем руками, но доплыть — не получается», — рассказывал Збруев. В начале 1990-х у актера начался роман с коллегой по «Ленкому» Еленой Шаниной. В этих отношениях на свет появилась еще одна дочь Збруева, которую назвали Татьяной.

При этом с Савельевой актер разводится не стал. У старшей дочери начались проблемы с психикой, поэтому оставлять супругу с больным ребенком Збруев не решился и несколько лет жил на два дома.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

В такой жизни актер ничего предосудительного не видел и до сих пор состоит в браке с Савельевой. «Осуждать любовные треугольники — это ханжество. Давайте не будем ханжами. У нас с Леной была любовь — родилась дочь Танечка, и это большое счастье», — подчеркивал Збруев. Сейчас младшая дочь актера Татьяна работает в «Ленкоме» и носит фамилию отца. Два года назад она родила сына, сделав Збруева дедушкой в 85 лет.

Взгляды и позднее творчество Збруева

В начале нулевых годов Збруев признавался, что не понимает понятия патриотизм. Он подчеркивал, что верность человек может хранить своей семье и близким людям, но никак не стране. «Я люблю тех, кто для меня чем-то жертвует, ради которых чем-то жертвую я. Благодаря им я существую. Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?!» — говорил актер. В то время такое заявление можно было объяснить тем, что во время перестройки он получил доступ к материалам уголовного дела своего репрессированного отца. Из старых бумаг он понял, что показания на него дали люди, которые часто приходили к ним домой и считались друзьями семьи.

В этой же папке Збруев нашел письмо своего старшего брата Евгения, которое он написал наркому Лаврентии Берии с просьбой вернуть из ссылки мать и брата, которые ни в чем не виноваты.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Со временем Збруев поменял свои взгляды. В беседе с журналистами он заявил, что его фразы, которые он произнес больше 20 лет назад давно потеряли свою актуальность. «Я очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходила моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву. И если вдруг надолго уезжаю, то очень по ней скучаю», — признавался он. Кроме актерского мастерства, в Збруеве раскрылся талант художника. В 2025 году в фойе «Ленкома» прошла выставка его картин. Несмотря на то, что мастер называет свои работы «царапками» или «безобразием», художественные критики разглядели в его работах глубокий подтекст, наполненный болью невыраженных слов о двойственности человеческой натуры, когда выбрать сторону невозможно.