«Пока не дома». Лариса Лужина вышла на связь после новостей о болезни

Актриса Лужина после слухов о болезни рассказала о госпитализации

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина пока находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Пока не дома. В больнице, но все нормально», — уточнила Лужина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Лужиной заболело сердце после новостей о смерти ее коллеги по цеху Светланы Светличной.

Родственники артистки вызвали скорую и женщину отвезли в больницу. По данным журналистов, именно из-за проблем со здоровьем звезда пропустила церемонию прощания со Светличной.

В декабре прошлого года в СМИ тоже появилась информация о госпитализации Лужиной. Как тогда рассказала сама артистка, ее положили в госпиталь Вишневского, однако что именно произошло не упомянула.