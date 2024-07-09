«Она хоть знает?». Лепс признался, что был инициатором отношений с 18-летней Авророй

Лепс на «Шоу Воли» признался, что был инициатором отношений с 18-летней Авророй

Певец Григорий Лепс разоткровенничался о своем новом романе. Впервые он публично рассказал об отношениях с 18-летней невестой на «Шоу Воли» .

Ведущий Павел Воля вывел на экран фотографию Лепса и его молодой невесты. Лепс признался, что Аврора Киба — замечательная девушка, и они «дружат».

«Больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере, у меня», — рассказал Лепс.

«Она знает, что вы встречаетесь?» — сыронизировал соведущий Воли комик Илья Соболев.

Лепс ответил, что Аврора «подозревает», что они встречаются. Певец признался, что это он был инициатором этих отношений. Девушка ответила, что не против отношений, но нужно «присмотреться друг к другу».

Лепс признался, что Аврора «пока думает». Слишком большая разница в возрасте, посетовал исполнитель.