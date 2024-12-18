Появление песни Шамана на радиостанции Судного дня объяснили

Появление трека российского исполнителя Шамана (Ярослав Дронов) на радиостанции Судного дня УВБ-76 стало лишь забавой радиолюбителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что сделать это очень просто с вещанием поверх частоты, даже ничего не нужно взламывать.

«В сообществе радиолюбителей УВБ-76 с подобных сенсаций смеются больше всего, там не первое десятилетие балуются такими вещами. Вряд ли там могли предполагать, что СМИ в их безобидных игрищах умудрятся увидеть подготовку к ядерной зиме», — указали в публикации.

Днем ранее на радио УВБ-76 зазвучала песня «Я русский», а затем гимн СССР и «Лебединое озеро». Многие пользователи социальных сетей расценили это как предупреждение о новом пуске российского баллистического комплекса «Орешник» и сигнал о подготовке к ядерной зиме.