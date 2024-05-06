«Появится в ближайшее время». Критик Бабичев рассказал о преемнице Пугачевой | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 17:25 «Появится в ближайшее время». Критик Бабичев рассказал о преемнице Пугачевой Критик Бабичев заявил о скором появлении преемницы певицы Пугачевой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

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Вакантное место примадонны российской эстрады, освободившееся после отъезда певицы Аллы Пугачевой за рубеж, непременно займет молодая звезда. Об этом в беседе с News.ru рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

По его мнению, позиция примадонны, которая раньше могла похвастаться собственным кланом в отечественном шоу-бизнесе, сейчас не позволят ей назначить кого-нибудь на свое место.

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«Возможно, преемница Пугачевой появится, но точно не по воле самой Пугачевой. Я не верю, что сейчас Пугачева что-то может решить, кому-то помочь. Это тяжело на расстоянии», — заявил Бабичев.

Он уточнил, что сейчас не видит подходящих кандидатур на «должность» примадонны. Тем не менее, новая звезда непременно взойдет, уверен критик. При этом она не будет связана с каким-либо вокальным конкурсом.

«Опять же это преемница, какая-то яркая певица появится в ближайшее время. Но почему-то сомневаюсь, что в этом поможет талант-шоу, в том числе „Голос“. <…> Народную любовь не купишь», — добавил он.

Ранее полемика между Пугачевой и певцом Стасом Михайловым вышла на новый виток. Артист неожиданно высказался о примадонне на своем концерте.