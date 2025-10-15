Появится какой-нибудь гаденыш. Пригожин резко ответил критикам новой песни Валерии

Пригожин заявил, что ему нет дела до критики в адрес песни Валерии «Исцелю»

Он заявил, что рад попаданию песни в лонг-лист премии и тому, что упоминания в прессе связаны с музыкой, а не со скандалами.

«Проголосуют или не проголосуют — [неважно]. Сам факт попадания в этот лонг-лист — это большое счастье в условиях сегодняшних обстоятельств», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер добавил, что им с Валерией безразлично, что скажут. Он рассказал, что у человека, сводившего песню, полтора миллиарда просмотров.

«Появится какой-нибудь гаденыш, который не будет радоваться тому, что у нас это есть, понимаете? У нас же одним лижут, других кошмарят», — отметил он.

Презентация песни, по словам Пригожина, пройдет 18 октября в концертном зале «Москва».

Ранее продюсер рассказал, что уровень современной поп-музыки заметно снизился по сравнению с прошлыми десятилетиями.