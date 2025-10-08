Продюсер Пригожин отметил, что уровень популярной музыки сегодня заметно снизился

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ИА НСН отметил, что уровень популярной музыки сегодня заметно снизился. Однако иногда композиции, которые были популярны десятилетия назад, вновь находят свою аудиторию, причем даже среди молодежи.

«Есть Игорь Крутой, Макс Фадеев, Игорь Николаев, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко — пятерка, скажем, авторов понятных, еще Раймонд Паулс, поэт-песенник Илья Резник. Все эти люди про тексты, про музыку. Но все они в возрасте. А сегодня настолько тривиальные тексты, совсем упрощенные, легковесные», — сообщил Пригожин.

Он также подчеркнул, что сейчас предлагается множество различных форматов развлечений, и чтобы привлечь внимание, нужно эпатировать и эмоционировать.

Ранее диджей Катя Гусева рассказала, что хочет переплюнуть Надежду Кадышеву по популярности своей версией песни «Калинка».