Появились результаты исследования крови умершего пресс-секретаря Шамана

РИА «Новости»: в крови пресс-секретаря Шамана не нашли запрещенных веществ

В крови умершего пресс-секретаря Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского во время экспертизы не обнаружили запрещенных веществ. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

Пресс-секретарь Дронова умер в Москве в ноябре прошлого года. Тогда СМИ сообщили, что он мог отравиться неустановленным веществом.

Прощание с покойным проходило в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Церемония была закрытой.

Шамана посетил похороны Коробкова-Землянского, которого называл своим другом.

На траурном мероприятии также присутствовали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта и блогер Татарка (Лиля Абрамова).