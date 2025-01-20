В крови умершего пресс-секретаря Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского во время экспертизы не обнаружили запрещенных веществ. Об этом со ссылкой на источник сообщило
РИА «Новости».
Пресс-секретарь Дронова умер в Москве в ноябре прошлого года. Тогда СМИ сообщили, что он мог отравиться неустановленным веществом.
Прощание с покойным проходило в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Церемония была закрытой.
Шамана посетил похороны
Коробкова-Землянского, которого называл своим другом.
На траурном мероприятии также присутствовали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта и блогер Татарка (Лиля Абрамова).
Сегодня 08:46 В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни за богохульство
Сегодня 08:43 Самолет рейса Москва — Дубай запросил вынужденную посадку в Баку
Сегодня 08:38 Подпольщик Лебедев сообщил о двух ударах по военным объектам ВСУ в Шостке
Сегодня 08:35 Четыре ракеты HIMARS сбили ночью над Брянской областью
Сегодня 08:34 Россиянам напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки
Сегодня 08:30 Появились результаты исследования крови умершего пресс-секретаря Шамана Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте