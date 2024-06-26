Появились новые подробности о замке Пугачевой и Галкина

Kp.ru: Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь стоит 11 миллионов рублей

Фото: РИА «Новости»

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа комика Максима Галкина* в деревне Грязь стоит 11 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Оказалось, что дом не отметили в кадастровых картах. Посмотреть можно только его цену, которая по меркам роскошной жизни знаменитостей оказалась не такой огромной. Участок, где расположен дом артистов, занимает гектар, сам дом — 2,3 тысячи квадратных метров.

Также в позапрошлом году появилась информация, что у дома нет официального адреса. Вероятно, потому что межевание участка делали в начале 2000-х или не делали совсем.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что строители завезли решетки и мониторы в замок Пугачевой. Он отметил, что хотел бы «перепрофилировать» дом. У артиста много идей — от морга до тюрьмы для иноагентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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