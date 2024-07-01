Бульон из сена и пельмени с щукой. Уэст перекусил в ГУМе на 80 тысяч рублей

Рэпер Канье Уэст пообедал в ресторане в ГУМе на 82 тысячи рублей

IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc
Фото: IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст посетил ресторан в ГУМе. Об этом сообщил портал Life.ru.

Заморскому гостю подали блюдо из запеченного лосося с песто и зеленью, которое обошлось ему в три тысячи 100 рублей. Общий чек по почти 30 позициям вышел в 72 тысячи рублей. Кроме того, музыкант оставил 10 тысяч в качестве чаевых.

Накануне на дне рождения дизайнера Гоши Рубчинского, куда пригласили Уэста, он заказал икру из осетра и щуки, пельмени с копченой щукой, фуа-гра и бульон из сена и грибов. Общая стоимость блюд составила 200 тысяч рублей.

Ранее Уэст в соцсетях написал, что действительно находится в России.

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