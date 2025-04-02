«Похудел, осунулся». Состояние Филиппа Киркорова после смерти отца ухудшилось

Помощница Дороднова: Киркоров после похорон осунулся и перестал есть

Фото: РИА «Новости»

Близкие певца Филиппа Киркорова бьют тревогу: после похорон отца артист похудел, осунулся и почти ничего не ест. Об этом RuNews24.ru рассказала помощница артиста Людмила Дороднова.

По словам женщины, певец практически перестал есть. Посуда остается нетронутой, а обстановка на кухне непривычно тихая и спокойная. Еда, приготовленная для артиста, остывает, а его шаги по дому становятся все тише и медленнее.

«Филипп похудел, осунулся. Видно, что ему тяжело. Бедрос был для него настольной книгой», — рассказала Дороднова.

Крестная мать Киркорова-младшего Ольга Новожилова также отметила, что «он тяжело переживает» утрату отца.

Отец Филиппа знаменитый певец Бедрос Киркоров нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище. Во время панихиды присутствующие увидели знак свыше.

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