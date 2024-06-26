«Ищу любую работу». Падчерица Урганта решилась на переезд в Грузию
Падчерица Урганта Кикнадзе переехала из США в Грузию и пытается найти работу
Падчерица шоумена и телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе переехала из Соединенных Штатов в Грузию. В своих соцсетях она попросила пользователей помочь ей с трудоустройством.
Кикнадзе написала объявление на русском и грузинском языках: «Ищу любую творческую работу/возможности в Тбилиси».
Пока неизвестно, что заставило девушку покинуть Америку.
Кикнадзе в 16 лет уехала в Нью-Йорк, где окончила престижный колледж Parsons. Находясь за рубежом, она периодически провоцировала общественность, выкладывая в Сеть откровенные фотографии. Девушка снималась в дерзких образах в общественных местах, а также не стеснялась оголять ягодицы в метрополитене.
Тем временем ее отчим недавно поделился крайне стыдливой историей из своей жизни. Ургант публично рассказал, как описался на уроке в школе.