«Похожа на Дуа Липу». Дубцова показала возлюбленную своего сына | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 15:39 «Похожа на Дуа Липу». Дубцова показала возлюбленную своего сына Певица Ирина Дубцова поделилась фото с сыном и его избранницей Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

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Певица Ирина Дубцова показала общественности девушку своего 18-летнего сына. Фотографии пары артистка разместила в своем Telegram-канале.

«Мои», — подписала снимки она.

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На кадрах — сын Дубцовой Артем с дочкой режиссера и сценариста Павла Худякова Антониной. Молодые люди отдыхают в Дубае, они позируют, целуются и обнимаются.

Подписчики певицы написали множество комплементарных комментариев под фотографиями пары.

«Так мило! Любовь — это всегда замечательно», «Молодость прекрасна! Готовые модели для глянцевых журналов — хороши необычайно!», «Красивая девушка, очень похожа на Дуа Липу», «Очень красивая пара, подходят друг для друга, что сейчас очень редко», — отметили пользователи.

Тоня Худякова — профессиональная танцовщица, она участвовала в чемпионате мира по бальным танцам. До этого девушке приписывали роман с Егором Кридом.

Ранее беременная актриса Лиза Арзамасова показала поклонникам семейное видео. Она сняла, как супруг и сын дружно готовят сырники.