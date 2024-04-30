Знаменитости 30 апреля 2024, 12:57 «Инь — Янь. Гармония и волшебство повседневности». Арзамасова показала семейное видео Беременная звезда «Папиных дочек» Арзамасова поделилась видео с сыном и мужем Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Беременная актриса Лиза Арзамасова запечатлела на видео супруга Илью Авербуха и сына Льва, которые готовили для нее сырники. Семейным видео артистка поделилась в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что руководит готовкой глава семейства, а ребенок старательно пытается помочь отцу. Арзамасова сняла процесс на видео.

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Актриса отметила — очень приятно, когда мужчины готовят, несмотря на беспорядок. Она показала запачканные мукой стол и полы, а также разбросанную кухонную утварь.

Готовое блюдо доверили нести в комнату сыну. Однако мальчик по пути уронил сырники на ковер. Это только позабавило родителей, которым предстоит тщательная уборка.

Накануне актриса Лиза Арзамасова показала поклонникам архивные снимки со съемок сериала «Папины дочки». На кадрах она предстала с Екатериной Старшовой, которая играла в ситкоме ее младшую сестру Пуговку.