Похороны Армани состоятся 8 сентября

Похороны легендарного модельера Джорджо Армани пройдут в Милане 8 сентября. Об этом заявил мэр города Джузеппе Сала, сообщило ANSA .

«В понедельник, день его похорон, будет объявлен день траура», — подчеркнул градоначальник.

Похороны будут носить частный характер, они пройдут в узком кругу, как того пожелал сам модельер.

Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года в окружении родных и близких. Прощание с основателем модного дома состоится в выставочном центре модного дома Armani/Teatro.

За свою жизнь Армани успел стать символом итальянской моды и построить бизнес-империю из небольшого бутика. Он основал собственный бренд в 1975 году вместе с партнером Серджио Галеотти. Созданная им коллекция мужской одежды отличалась комфортом и элегантностью и совершила революцию в моде. Со временем бренд стал выпускать аксессуары, парфюмерию и даже мебель.