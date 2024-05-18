«Деньги уходили». Волочкова рассказала о предательстве домработницы | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 04:22 «Деньги уходили». Волочкова рассказала о предательстве домработницы Волочкова заявила о воровстве со стороны домработницы Раи РИА «Новости»

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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о воровстве домработницы Раи, которая работала у звезды около девяти лет. Ее слова привело издание Voice.

«С Раечкой я расставалась очень тяжело. Мы были вместе лет девять. Я сначала закрывала глаза, деньги уходили на ее детей, на ее внуков, воровались продукты, одежда моей дочери», — призналась артистка.

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Сначала танцовщица сжалилась и решила не обращать внимание на пропажу вещей, потому что решила, что женщина брала их для своих детей. Но потом воровство перешло за черту.

В итоге Волочкова уволила домработницу. Это произошло, когда блондинка отдыхала в Греции. Балерина решила мирно попрощаться с ней и попросила Раю дождаться ее.

«И она отказалась сесть со мной на веранде и просто поговорить, вспомнить хорошее», — призналась она.

Ранее Волочкова заявила, что ее 18-летняя дочь Ариадна решила взять псевдоним. Девушка стесняется своей громкой фамилии, хочет быть не ребенком знаменитости, а самостоятельной личностью.