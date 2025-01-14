Похлопала по ягодицам. Раскрыт тайный смысл шалости Миддлтон на премии BAFTA

Кейт Миддлтон игриво похлопала принца Уильяма по ягодицам на красной дорожке кинопремии BAFTA в 2023 году, публично проявив чувства к мужу, но этот жест нечто большее, чем просто флирт. Так считает эксперт по языку тела Джуди Джеймс, сообщило издание The Sun .

Джеймс считает, что дерзкая выходка принцессы Уэльской была не просто сигналом флирта. По ее словам, та сначала подняла правую руку и отвела большой палец в сторону, чтобы показать желание взяться за руки.

«Уильям не ответил ей взаимностью. На это Кейт похлопала его по ягодицам», — отметила эксперт.

Пропустивший невербальный сигнал принц Уильям оценил флирт со стороны супруги, подняв большой палец вверх. По словам Джейс, это «классический сигнал языка тела мужчины, указывающий на удовольствие».

Эксперт также отметила, что пара выглядела совершенно расслабленной и чаще, чем обычно, смотрели друг другу в глаза, их прикосновения также участились.

Издание отметило, что в 2024 году Кейт Миддлтон пропустила мероприятие из-за проблем со здоровьем, поэтому принц Уильям прошел по красной дорожке один.

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