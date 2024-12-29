Принц Уильям рассказал о неудачном презенте для Кейт Миддлтон

Во время подкаста на радио BBC, который вел Питер Крауч, принц Уильям поделился забавной историей из жизни. Он рассказал о самом неудачном подарке, который он когда-либо делал Кейт Миддлтон. Она до сих пор подшучивает над мужем из-за этого случая. Подробности истории опубликовало издание Mirror .

Принц признался, что один из его первых подарков Кейт на Рождество оказался не очень удачным. Он подарил ей бинокль, но сразу же пожалел об этом, потому что Кейт начала смеяться над ним.

Она сказала, что такой подарок подошел бы любителю птиц или тому, кто любит подглядывать в чужие окна. Кейт так и не смогла представить, зачем ей эта вещь. И самое неприятное, что она до сих пор вспоминает этот случай, заставляя мужа краснеть, добавил «7 Дней».