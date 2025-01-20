Погребняк поздравила россиян с Рождеством в Крещение

Блогер и предприниматель Мария Погребняк вслед за коллегой по цеху Анастасией Ивлеевой решила показать свои знания религиозных праздников, однако получилось по-другому. На Крещение Господне она разместила на своей странице в соцсети поздравление с Рождеством.

Внимательные подписчики указала Погребняк на ее ошибку. После этого она удалила старый пост и выставила новый, но уже с поздравлением с Крещением. Однако «рождественская» публикация Марии успела стать объектом насмешек в сети.

Поводом для ироничных комментариев стал и тот факт, что блогер, судя по фото с пальмами, уехала подальше от российских холодов, а потом стала поздравлять россиян с одним из главных христианских праздников.

Аналогичную оплошность недавно совершила Ивлеева. В коротком посте блогерша написала «Христос Воскресе». Пользователи негативно отреагировали на поздравление. Вскоре она его удалила.