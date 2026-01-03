Погиб героически. Стали известны подробности смерти актера Хорошева

Российский актер Андрей Хорошев умер 1 января в Сухуми, пытаясь спасти человека из горячего источника. Об этом кинорежиссер Сергей Члиянц сообщил aif.ru .

Хорошев долгое время жил в Якутии, развивая отрасль туризма, но последние годы провел в Абхазии. Там и произошел несчастный случай.

«Сейчас туда поехала его дочь. Это произошло в Сухуми. Прыгнул в горячий источник спасать человека без сознания», — рассказал его друг.

Актер носил псевдоним Андрей И. На момент смерти ему исполнилось 66 лет. Широкой публике он известен по ролям главврача в фильме «Доктор Живаго» и атамана Семенова в «Адмиралъ». Хорошев также работал в телепрограммах «Клуб путешественников» и «Искатели».