Умер актер из сериалов «Доктор Живаго» и «Адмиралъ» Андрей Хорошев

Актер, режиссер и сценарист Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Актера не стало 1 января 2026 года. Зрители часто узнавали его под псевдонимом Андрей И.

Он родился 29 июня 1959 года в Олекминске, Республика Саха. Окончил Московский авиационный институт по специальности «Системы информации», а затем с отличием — режиссерское отделение ВГИКа.

Хорошев работал в программе «Клуб путешественников», а также занимался археологией, подводными съемками, снял более трех десятков рекламных роликов, в числе которых рекламный фильм — «Русские меха», отмеченный специальным призом за режиссуру на международном конкурсе «Видео-92». Вел программу «Искатели» на Первом канале с 2002 года.

Среди его наград кинопремия «Ника» 1996 года, а телепроекты «Телеспецназ» и «Перехват» номинировались на премии «Эмми» и ТЭФИ.

Как актер Хорошев прославился благодаря ролям в таких известных картинах, как «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». Всего в его фильмографии 16 работ в 13 проектах.

Последние годы Хорошев жил в Якутске, занимаясь туризмом, преподавательской деятельностью и телепроектами. Он снял цикл передач «Искатели Якутии».

Как сообщил глава управы Гагаринского округа Якутска Евгений Сидоренко в Telegram-канале, артист внес большой вклад в развитие туротрасли Якутии, был активным членов Совета отцов и руководил кружком детской телестудии.

«Светлая память талантливому и творческому человеку», — написал он.