Поэт и сказочник Евгений Клюев умер в 71 год

Получивший прозвище Русский Андерсен автор детских сказок, поэт и доктор филологических наук Евгений Клюев умер в 71 год. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя.

Там уточнили, что писатель ушел из жизни в минувшую пятницу, 9 мая.

Автор десятков книг и лауреат «Русской премии», Клюев всю жизнь занимался литературным творчеством и лингвистикой.

В начале 1990-х занимал должность главного редактора в приложении «Литература» к газете «Первое сентября», а позднее ушел в газету «Миссия» на пост главного редактора

В 1996 году переехал в Копенгаген, где преподавал датский язык в Лингвистическом центре, а также продолжал публиковать свои художественные тексты.

По написанным им сказкам Московский театр юного зрителя и Российский академический молодежный театр поставили спектакли «Вальс простого карандаша» и «Сказки на всякий случай».