Подвести черту. Анонсирован выход неизданных песен старого состава Serebro

Продюсер Максим Фадеев решил выпустить пластинку с неизданными композициями старого состава поп-группы Serebro. В своем Telegram-канале он анонсировал дату выхода альбома на 19 июля.

«Этот релиз подведет черту под старой историей Serebro перед премьерой нового состава», — пояснил он.

Альбом выйдет под названием Serebro «11». В него вошли 17 треков, еще четыре — обозначены как бонус. Среди композиций — «Сладко», «Не время», «Давай держаться за руки» и «Притяженья больше нет».

Фадеев поинтересовался у подписчиков, какой из неизданных треков они ждут больше всего?

В мае продюсер заявил, что будет перезапускать группу Serebro. Пока неизвестно, кто будет петь в новом составе, каким будет репертуар и когда слушатели смогут увидеть обновленную группу.