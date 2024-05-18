Максим Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro | 360°

18 мая 2024, 12:30
Максим Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил о возрождении группы Serebro
Поклонники творчества группы Serebro вскоре смогут увидеть новую версию проекта. Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале анонсировал перезапуск коллектива.
«Перезапускаем @serebro_3. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал он.
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Пользователи уже задали продюсеру больше десятка вопросов. В частности, фанатов интересуют состав группы, тексты песен и жанр музыки.
Группа Serebro появилась в 2006 году, в ней пели три участницы — Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.
Коллектив занял третье место на Евровидении-2007. В 2019 году группа перестала существовать.
В 2019 году участницами коллектива стали Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова, но после выхода первого сингла в обновленном составе группа прекратила существование. Продюсер Максим Фадеев назвал старый состав артисток «главным кошмаром своей жизни».
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