Максим Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro | 360°

Культура 18 мая 2024, 12:30 Максим Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил о возрождении группы Serebro Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

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Поклонники творчества группы Serebro вскоре смогут увидеть новую версию проекта. Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале анонсировал перезапуск коллектива.

«Перезапускаем @serebro_3. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал он.

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Пользователи уже задали продюсеру больше десятка вопросов. В частности, фанатов интересуют состав группы, тексты песен и жанр музыки.

Группа Serebro появилась в 2006 году, в ней пели три участницы — Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

Коллектив занял третье место на Евровидении-2007. В 2019 году группа перестала существовать.

В 2019 году участницами коллектива стали Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова, но после выхода первого сингла в обновленном составе группа прекратила существование. Продюсер Максим Фадеев назвал старый состав артисток «главным кошмаром своей жизни».