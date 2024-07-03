Адвокат модели Анастасии Решетовой Сергей Жорин подтвердил подачу в Главное управление МВД по Москве заявления о клевете на психолога Веронику Степанову. В беседе с 360.ru он заявил, что девушка подверглась травле в Сети.

«Мы просим провести проверку и привлечь к уголовной ответственности Веронику Степанову, поскольку она распространила не только несоответствующую действительности и порочащую информацию, но и заранее знала о том, что эта информация не соответствует действительности», — заявил адвокат.

Он добавил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения психолога к ответственности.

«Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности», — подчеркнул Жорин.

Девушка решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила ее в занятии проституцией и эскорте. Согласно поданному заявлению, опубликованные психологом заявления порочат честь и достоинство модели, а также формируют у читателей поста негативное мнение о ней.

Решетову заподозрили в причастности к разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, на что намекнула сама артистка. Пара прожила в браке 18 лет и воспитывала троих детей.