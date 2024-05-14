Стали известны победители премии «Жара Music Awards» | 360°

14 мая 2024, 10:31
Стали известны победители премии «Жара Music Awards»
Премию «Жара Music Awards» получили Анна Асти, Дима Билан и Инстасамка
На московской «ЦСКА-Арене» 13 мая прошла торжественная церемония вручения премии «Жара Music Awards». Среди лауреатов оказались Анна Асти, Дима Билан и Инстасамка, сообщили организаторы.
Победителей выбирали зрители путем онлайн-голосования. Награды распределили следующим образом:
Реклама
- «Альбом года» присудили Сергею Лазареву за его работу «Я видел свет».
- Песней года стала композиция «За деньги да» блогера Инстасамки (Дарья Зотеева).
- В номинации «Видео года» победил клип Димы Билана «Острой бритвой».
- Лучшей коллаборацией года стала совместная песня Niletto, Леши Свика и Олега Майами.
- Группой года признали Artik & Asti.
- В номинации «Певец года» победу одержал рэпер Мот.
- Певицей года стала Люся Чеботина.
- Звание артиста года получила Анна Асти.
Организаторы перенесли музыкальную премию «Жара» из-за теракта в «Крокусе». Она должна была состояться 4 апреля в Crocus City Hall.
Награды
Музыка
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама