Стали известны победители премии «Жара Music Awards» | 360°

Культура 14 мая 2024, 10:31 Стали известны победители премии «Жара Music Awards» Премию «Жара Music Awards» получили Анна Асти, Дима Билан и Инстасамка РИА «Новости»

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На московской «ЦСКА-Арене» 13 мая прошла торжественная церемония вручения премии «Жара Music Awards». Среди лауреатов оказались Анна Асти, Дима Билан и Инстасамка, сообщили организаторы.

Победителей выбирали зрители путем онлайн-голосования. Награды распределили следующим образом:

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«Альбом года» присудили Сергею Лазареву за его работу «Я видел свет».

Песней года стала композиция «За деньги да» блогера Инстасамки (Дарья Зотеева).

В номинации «Видео года» победил клип Димы Билана «Острой бритвой».

Лучшей коллаборацией года стала совместная песня Niletto, Леши Свика и Олега Майами.

Группой года признали Artik & Asti.

В номинации «Певец года» победу одержал рэпер Мот.

Певицей года стала Люся Чеботина.

Звание артиста года получила Анна Асти.

Организаторы перенесли музыкальную премию «Жара» из-за теракта в «Крокусе». Она должна была состояться 4 апреля в Crocus City Hall.