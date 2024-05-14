Стали известны победители премии «Жара Music Awards» | 360°

Культура

14 мая 2024, 10:31

Стали известны победители премии «Жара Music Awards»

Премию «Жара Music Awards» получили Анна Асти, Дима Билан и Инстасамка

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На московской «ЦСКА-Арене» 13 мая прошла торжественная церемония вручения премии «Жара Music Awards». Среди лауреатов оказались Анна Асти, Дима Билан и Инстасамка, сообщили организаторы.

Победителей выбирали зрители путем онлайн-голосования. Награды распределили следующим образом:

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  • «Альбом года» присудили Сергею Лазареву за его работу «Я видел свет».
  • Песней года стала композиция «За деньги да» блогера Инстасамки (Дарья Зотеева).
  • В номинации «Видео года» победил клип Димы Билана «Острой бритвой».
  • Лучшей коллаборацией года стала совместная песня Niletto, Леши Свика и Олега Майами.
  • Группой года признали Artik & Asti.
  • В номинации «Певец года» победу одержал рэпер Мот.
  • Певицей года стала Люся Чеботина.
  • Звание артиста года получила Анна Асти.

Организаторы перенесли музыкальную премию «Жара» из-за теракта в «Крокусе». Она должна была состояться 4 апреля в Crocus City Hall.

Награды

Музыка

Шоу-бизнес

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