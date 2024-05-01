Подруга Михаила Ефремова заявила, что актер «умирает» | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 16:04 Подруга Михаила Ефремова заявила, что актер «умирает» Ресторатор Беркович сообщила о тяжелейшем состоянии здоровья Ефремова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Основатель ресторана «Балаган» в Москве Татьяна Беркович обеспокоена состоянием здоровья Михаила Ефремова. В беседе с изданием Starhit он заявила, что актер тяжело болен.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал», — сказала Беркович.

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По ее словам, 60-летний артист попал в тяжелейшую ситуацию. Он за время заключения постарел как минимум на 20 лет. У Ефремова практически не осталось здоровья, пояснила Беркович.

Она также добавила, что помогает актеру, так как он знает, что виноват. Беркович назвала его хорошим и совестливым человеком, подчеркнув, что не дружила бы с бессовестной личностью.

«Мы дружим 25 лет. Он, Гоша Куценко и я — это такая вот наша творческая театральная семья», — заключила Беркович.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов не смог подтвердить 360.ru информацию о том, что актера не выпустят по УДО. По словам юриста, такие данные могут быть фейком.