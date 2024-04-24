Эксклюзив 24 апреля 2024, 08:48 «Думаю, фейк». Адвокат Ефремова отреагировал на данные об отказе актеру в УДО Адвокат Ефремова не исключил, что данные об отказе в УДО — фейк РИА «Новости»

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Адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов в беседе с «360» не смог подтвердить данные о том, что актер не выйдет из колонии по УДО. Ранее такую информацию распространил Telegram-канал Mash.

«Я не слышал, думаю, фейк», — сказал юрист.

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В ответ на вопрос, подавал ли его клиент прошение об условно-досрочном освобождении, Филиппов ответил, что в суд документы «вроде» еще не уходили, от других комментариев он отказался.

«Не могу прокомментировать, надо проверять эту информацию», — заключил собеседник «360».

В начале марта в пресс-службе УФСИН Белгородской области заявили, что Ефремов не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Так представители ведомства прокомментировали данные о том, что руководство колонии якобы согласовало ходатайство актера об УДО и направило документы в суд.