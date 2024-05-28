«Подраненные подпевали». Поэт Маленко рассказал о своем отношении к Пугачевой

У звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой много ипостасей, певица очень жестко относилась к самой себе и конкурентам, в настоящее время она сильно изменилась. Об этом в интервью aif.ru заявил поэт Влад Маленко.

Собеседник издания выделил несколько этапов жизни и творчества артистки. Победу в конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году, исполнение песен Александра Зацепина, жесткое отношение к тем исполнительницам, которые пели в той же стилистике, что и сама Пугачева.

«Все эти птицы были пугачевской рогаткой, камнями убиты или ранены, потом подраненные „подпевали“», — сказал Маленко.

При этом он высоко оценил ее чутье на великолепные слова и музыку.

«Иногда и сама сочиняла, а иногда исправляла какие-то тексты», — подчеркнул он.

Также литератор вспомнил 90-е годы, во время которых Пугачева «собрала некоторое количество людей в определенную структуру, клан».

Поэтому, по его словам, некоторые социальные группы готовы ей петь дифирамбы. Однако сегодня это уже не та певица и человек, каким она была раньше.

«Пугачева давно не Пугачева», — резюмировал Маленко.

Ранее диджей и близкая подруга Филиппа Киркорова Катя Гусева допустила, что певица Алла Пугачева теряет голос.