«Она его теряет». Диджей Катя Гусева испугалась за голос Пугачевой из-за новой песни
Диджей Катя Гусева предположила, что певица Пугачева теряет голос
Диджей и близкая подруга Филиппа Киркорова Катя Гусева допустила, что певица Алла Пугачева теряет голос. Об этом она сообщила изданию «Московский комсомолец».
Артистка прокомментировала новую композицию примадонны «Ложный стыд», которая вышла 20 мая. Она призналась, что не слушала внимательно текст песни, но удивилась тому, как звучит голос певицы.
«Голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет», — призналась Гусева.
При этом диджей считает, что Пугачева должна и дальше выпускать новые песни.
«Все-таки Алла Борисовна для нас — легендарная личность, несмотря на нюансы, которые сейчас есть», — добавила она.
Певица Катя Лель назвала примадонну легендой. Свое мнение артистка выразила во время Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.