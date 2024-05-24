«Она его теряет». Диджей Катя Гусева испугалась за голос Пугачевой из-за новой песни

Диджей и близкая подруга Филиппа Киркорова Катя Гусева допустила, что певица Алла Пугачева теряет голос. Об этом она сообщила изданию «Московский комсомолец» .

Артистка прокомментировала новую композицию примадонны «Ложный стыд», которая вышла 20 мая. Она призналась, что не слушала внимательно текст песни, но удивилась тому, как звучит голос певицы.

«Голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет», — призналась Гусева.

При этом диджей считает, что Пугачева должна и дальше выпускать новые песни.

«Все-таки Алла Борисовна для нас — легендарная личность, несмотря на нюансы, которые сейчас есть», — добавила она.

Певица Катя Лель назвала примадонну легендой. Свое мнение артистка выразила во время Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.