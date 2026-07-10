Подписчики обрушились с критикой на Водонаеву из-за «скелетной» худобы

Подписчики стали оставлять критические комментарии под постами модели и блогера Алены Водонаевой в Instagram*. Хейтеры отмечают, что знаменитость стала похожа на скелет.

Некоторые комментаторы призвали модель поесть что-то, кроме собственной желчи.

Водонаева в ответ на критику написала, что «абонент временно недоступен» и опубликовала свое фото в красном купальнике.

Блогер поехала в США, чтобы отпраздновать свой день рождения. В июле она разместила в соцсетях необычное фото в голубом кружевном белье.

Ранее ведущую потребовали «отменить» на государственном уровне за фетшейминг. Водонаевой припомнили, что та тайно сняла на камеру полную девушку на самокате и высмеяла ее за лишний вес. Модель попыталась оправдаться и назвала свой пост «агрессивной пропагандой активного образа жизни».