Алена Водонаева попала в дикий скандал. Ведущую требуют отменить

Комментаторы в социальных сетях призвали «отменить» Алену Водонаеву за то, что та тайно сняла полную девушку на самокате. На ситуацию обратила внимание «Газета.ru» .

Претензии возмущенных сограждан Водонаева показала в своем личном блоге. Один из них призывал «отменить Водонаеву на государственном уровне». Пользователь счел, что блогер высмеивала людей с лишним весом.

Водонаева снимала незнакомую ей девушку со спины, когда та ехала на электросамокате. Бывшая телеведущая сопроводила кадры едким комментарием о пользе ходьбы пешком ради сохранения стройности и здоровья.

Позже телеведущая попыталась оправдать свой поступок. Она назвала скандальную публикацию «агрессивной пропагандой активного образа жизни».

Алена Водонаева не впервые жестко высказывается о водителях электросамокатов. В мае 2026 года она публично называла их «террористами, камикадзе». Сами электросамокаты блогер сочла «транспортом для имбецилов», в апреле Водонаева обозвала самокатчиков «целлюлитными хряками».