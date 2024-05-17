Подопечная Полины Гагариной рассказала о романе с ее сыном | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 11:45 Подопечная Полины Гагариной рассказала о романе с ее сыном Победительница «Голоса» Соломахина рассказала о романе с сыном певицы Гагариной РИА «Новости»

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Российская исполнительница Виктория Соломахина рассказала об отношениях с Андреем Кисловым, сыном певицы Полины Гагариной, которая была ее наставницей в шоу «Голос». Об сообщило издание The Voice.

Сообщения об их романтических отношениях начали распространяться после того, как в конце 2023 года 16-летний Кислов посетил с Соломахиной премьеру иммерсивного танцевального проекта Мигеля «Девочка со спичками». С начала 2024 года пара уже не скрывала своих чувств друг к другу, хотя и не давала комментариев для прессы.

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«С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но, я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами», — заявила девушка.

Ранее Гагарина раскритиковала бывших мужей. Она осталась недовольна их интервью.