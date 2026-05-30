Подольская высказалась о предполагаемых внебрачных детях Преснякова

Подольская: я приняла бы всех внебрачных детей Преснякова

Певица Наталья Подольская заявила, что смогла бы принять всех внебрачных детей своего мужа музыканта Владимира Преснякова. Об этом она рассказала на на пресс-бранче, посвященному новым правилам «Золотого Граммофона», видео опубликовал телеграм-канал «Звездач» .

«В мою бытность такое вряд ли могло случиться, а если когда-то, что-то… Ну все его — мое», — заявила Подольская.

Подольская и Пресняков воспитывают двоих сыновей. В феврале певица опубликовала редкие кадры со старшим сыном. Подольская отдыхала на горнолыжном курорте в Сочи. На фотографии певица и ее сын позировали на фоне белого снега в спортивной экипировке во время спуска по трассе.

Осенью 2025 года Подольская и Пресняков выпустили совместный сингл «Между нами», который вошел в новый альбом певца.