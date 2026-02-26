Наталья Подольская показала селфи со старшим сыном

Подольская опубликовала селфи с сыном от Преснякова на горнолыжном курорте

Певица Наталья Подольская опубликовала редкое селфи со старшим сыном от певца Владимира Преснякова во время отдыха. Снимок она разместила на своей странице в Instagram*.

Подольская рассказала, что вместе с детьми уехала на курорт в Сочи, где они катались на лыжах и сноуборде. На фотографии певица и ее сын позировали на фоне белого снега в спортивной экипировке во время спуска по горнолыжной трассе.

Осенью 2025 года Подольская и ее супруг выпустили совместный сингл «Между нами», который вошел в новый альбом исполнителя.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.