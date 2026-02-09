Подмосковный особняк Лепса в тайском стиле выставили на продажу за 550 млн

Особняк народного артиста России Григория Лепса, расположенный на Новорижском шоссе в Московской области, выставили на продажу за 550 миллионов рублей. Об этом заявила в беседе с ТАСС представитель AREA (Association of Real Estate Agencies) Диана Достовалова.

«Сейчас продается дом Григория Лепса на Новорижском шоссе. Очень интересный и необычный объект в тайском стиле. Выставили его на продажу в мае 2025 года», — сказала собеседница журналистов.

Сначала дом стоил 1,5 миллиарда, теперь его продают за 550 миллионов. На участке 40 соток, основное здание и второй гостевой дом со звукозаписывающей студией.

Кроме того, в особняке семь спальных комнат, десять ванных и туалетных помещений, несколько сезонных гардеробных, спа-комплекс с крупным бассейном и сауной, оранжерея, библиотека, а также встроенный гараж на две машины.

