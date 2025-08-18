«Подмена ролей». Психолога насторожила странность в поведении матери Тимати

Певец и предприниматель Тимати на днях стал многодетным отцом — его избранница Валентина Иванова родила дочь. Мать артиста Симона во время родов перерезала пуповину. Психолог Ирина Гуляева в беседе с Ura.ru заявила, что такое положение женщины в семье рэпера вызывает много вопросов.

Эксперт отметила, что некоторые женщины не скрывают, что рожали сыновей для себя для замещения мужчины.

«Это происходит от того, что у женщины нет личной жизни. Происходит проекция ее партнера на сына. То есть здесь идет подмена ролей: Тимати заменяет ей мужа», — объяснила Гуляева.

По слова психолога, такой интимный момент, как перерезание пуповины, допустим только для отца ребенка, но не его матери. Согласно прогнозу Гуляевой, Тимати не сможет выстраивать здоровых отношений, пока они с мамой не сепарируются друг от друга.

Певцу нужно расставить границы с матерью, но они ничего не хотят менять, а значит всех все устраивает. Гуляева добавила, что избраннице Тимати нужно решить, готова она смириться с тем, что свекровь вникает в интимные моменты их жизни.

В беседе с 360.ru психолог-гипнотерапевт Анастасия Валуева заявила, что действия Симоны можно считать примером потенциального нарушения психологических границ между поколениями.