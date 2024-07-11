«Подделала мою подпись». Автора хитов «Город» и «Гномики» лишили всех песен

Певца Павла Кашина якобы подставила и обманула его экс-директор Марианна Дубровская. В результате он лишился прав на все свои композиции, сообщили журналисты kp.ru .

По данным издания, после 25 лет знакомства Дубровская и Кашин не сошлись во взглядах на СВО. Артист поддержал российских бойцов, а экс-директор мешала ему ездить в Донбасс. Тогда артист прекратил с ней работать. Однако Дубровская решила забрать с собой авторские права певца с помощью мошенничества.

«Она подделала мою подпись, да еще и криво, дрожащей рукой, в заявлении в Warner Music, где я прошу перевести авторские права на нее. Но я не подписывал данный документ, потому что даже не был в то время в Петербурге, где она проживает», — пояснил Кашин журналистам.

Артист обратился в полицию и суд. Как выяснилось, компании Warner Music в России не существует. На первом заседании представители экс-директора и фирмы попросили отложить процесс из-за своей неготовности. На втором суде Кашину отказали в иске, объяснив это отпуском судьи, не желающим оставлять начатые дела.

Позже Кашин узнал, что Дубровская предоставила фальшивый договор во всесоюзное агентство по авторским правам. Теперь она может получать прибыль от всех альбомов певца на разных площадках. Кашин не намерен сдаваться и планирует обратиться в Конституционный суд, а также завести уголовное дело.

Недавно певица Дарья Зотеева (Инстасамка) выиграла суд против актера Стаса Ярушина по делу об авторских правах. Теперь артист должен ей два миллиона рублей.