Победителя «Битвы экстрасенсов» госпитализировали с подозрением на пневмонию

Победителя «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, медиум пожаловался на проблемы с легкими. Два месяца назад он уже попадал в больницу со схожими симптомами — кашлем и температурой.
В апреле Telegram-канал Shot сообщил, что Шепс зарабатывает около двух миллионов рублей в месяц, продавая различные магические атрибуты: осиновые колья, пауков, а также перстни и другие украшения. Также он проводит обряды за деньги. При этом экстрасенс не зарегистрировал на себя ИП и торгует через знакомого предпринимателя.
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