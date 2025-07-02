Победителя «Битвы экстрасенсов» госпитализировали с подозрением на пневмонию

Mash: победителя «Битвы экстрасенсов» Шепса госпитализировали в Москве

Соцсети Адександра Шепса
Фото: Соцсети Адександра Шепса

Победителя «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, медиум пожаловался на проблемы с легкими. Два месяца назад он уже попадал в больницу со схожими симптомами — кашлем и температурой.

В апреле Telegram-канал Shot сообщил, что Шепс зарабатывает около двух миллионов рублей в месяц, продавая различные магические атрибуты: осиновые колья, пауков, а также перстни и другие украшения. Также он проводит обряды за деньги. При этом экстрасенс не зарегистрировал на себя ИП и торгует через знакомого предпринимателя.

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