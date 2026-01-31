Актриса Волкова объяснила решение о смене имиджа работой над сериалом «Скорая помощь»

Уже несколько лет актриса Екатерина Волкова предстает перед публикой с короткой стрижкой, которая стала ее визитной карточкой. В беседе с Пятым каналом актриса объяснила решение о смене имиджа.
По словам знаменитости, ее внешний вид — не случайность, а вынужденная мера, обусловленная ролью в сериале «Скорая помощь». Актриса играет персонажа по фамилии Арефьева, и образ требует от нее постоянно носить каре.
Как пояснила артиста, съемки девятого сезона сериала уже завершены, поэтому теперь у нее появилась надежда, что к августу волосы успеют отрасти, добавил aif.ru.
