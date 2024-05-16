Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на своих мемуарах | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 12:38 Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на своих мемуарах Певица Бритни Спирс заработала более 40 миллионов долларов на продаже мемуаров Laurie-Anne Bernaud / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американская певица Бритни Спирс увеличила состояние на десятки миллионов долларов благодаря своим мемуарам под названием «Женщина во мне». О доходах артистки сообщил сайт US Weekly.

Инсайдер уточнил изданию, что за год Спирс заработала свыше 40 миллионов долларов от продажи своей книги. Она также получает отчисления за свои старые альбомы и песни. Еще один источник дохода артистки — собственная линейка ароматов.

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«С деньгами проблем нет», — подчеркнул собеседник US Weekly.

Он отметил, что заработок певицы уходит на товары, которые она покупает в онлайн-магазинах и масс-маркетах. При этом Спирс не тратит деньги на дорогие дизайнерские наряды. Источник добавил, что значительную часть ее расходов составляют путешествия на Бора-Бора или на Гавайи.

Мемуары Спирс ударили по карману певца Джастина Тимберлейка. Его альбом и тур оказались провальными после выхода этой книги.