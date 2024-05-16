Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на своих мемуарах | 360°

16 мая 2024, 12:38
Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на своих мемуарах
Певица Бритни Спирс заработала более 40 миллионов долларов на продаже мемуаров
Американская певица Бритни Спирс увеличила состояние на десятки миллионов долларов благодаря своим мемуарам под названием «Женщина во мне». О доходах артистки сообщил сайт US Weekly.
Инсайдер уточнил изданию, что за год Спирс заработала свыше 40 миллионов долларов от продажи своей книги. Она также получает отчисления за свои старые альбомы и песни. Еще один источник дохода артистки — собственная линейка ароматов.
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«С деньгами проблем нет», — подчеркнул собеседник US Weekly.
Он отметил, что заработок певицы уходит на товары, которые она покупает в онлайн-магазинах и масс-маркетах. При этом Спирс не тратит деньги на дорогие дизайнерские наряды. Источник добавил, что значительную часть ее расходов составляют путешествия на Бора-Бора или на Гавайи.
Мемуары Спирс ударили по карману певца Джастина Тимберлейка. Его альбом и тур оказались провальными после выхода этой книги.
Зарплаты
Джастин Тимберлейк
Бритни Спирс
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